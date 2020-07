WPP : délaissé après des propos de broker

08/07/2020 | 11:27

WPP recule de près de 4% à Londres, Crédit Suisse reprenant un suivi du titre avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 565 pence, dans le sillage avec d'hypothèses de BPA réduites pour le groupe britannique.



'Notre analyse du secteur du marketing suggère que les clients déplacent plus rapidement leurs dépenses vers la transformation numérique alors que les agences tirent encore au moins 70% de leurs revenus des services traditionnels', souligne le broker.



