WPP : en discussions exclusives avec Bain Capital pour la vente de Kantar

WPP (-1,70% à 994,80 pence) est entré en négociations exclusives avec le fond de capital investissement Bain Capital afin de lui céder une participation majoritaire dans Kantar. L’unité d’analyse de données pèse pour environ 15 % de son chiffre d'affaires et serait valorisée 3,5 milliards d'euros. Elle fait l'objet d'un processus de vente pour réduire l'endettement du groupe et simplifier lignes de métier." Le fait que l'entreprise est en pourparlers exclusifs devrait donner confiance dans la réalisation de la transaction et la conclusion de l'opération permettra à WPP de réduire considérablement sa dette ", note Liberum qui maintient sa recommandation Achat." Cette acquisition serait à rapprocher de celle de l'agence japonaise ADK par Bain Capital en 2017. Il serait intéressant de suivre si le fonds pourrait rapprocher tout ou partie des deux entités afin de constituer une entité plus puissante voire envisager d'autres opérations ciblées sur ce marché ", précise Oddo BHF, qui réitère son opinion Neutre.Pour l'heure, il n'y a pour autant aucune certitude sur l'aboutissement d'une transaction. WPP aurait par ailleurs l'intention de conserver une participation minoritaire comprise entre 20 à 40%.