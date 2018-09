WPP : fusionne deux activités dans une nouvelle agence

26/09/2018 | 15:56

WPP annonce ce jour la création d'une nouvelle agence, VMLY&R, fusion de son agence de marketing VML avec son réseau d'agences de publicité Young & Rubicam.



Cette 'nouvelle entité' comptera 7.000 salariés, et devrait être pleinement opérationnelle au début de l'année 2019.



La nouvelle agence sera dirigée par Jon Cook, actuellement PDG de VML, et sera l'une des 'marques' principales du groupe WPP.





