WPP fusionne son agence JWT avec sa branche numérique Wunderman

Cette nouvelle division baptisée Wunderman Thompson sera en mesure de fournir une gamme complète de services, notamment en termes de création, de données, de commerce, de conseil et de technologie, a souligné le groupe britannique.

Créée en 1864 et basée à New York, JWT est l'une des agences publicitaires les plus célèbres au monde. Elle a été la première à placer une publicité à la télévision et elle compte aujourd'hui parmi ses clients HSBC, Unilever, Rolex ou encore Nestlé.

Wunderman est l'agence numérique que dirigeait Mark Read, qui a pris la tête de WPP en septembre après la mise à l'écart de son fondateur Martin Sorrell, contraint de démissionner en avril après avoir été mis en cause pour comportement inapproprié, une accusation qu'il conteste.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv HSBC HOLDINGS 2.92% 673 -14.72% NESTLÉ -0.07% 84.56 1.00% UNILEVER -1.01% 4202 2.91% WPP GROUP 2.53% 873.4 -36.42%