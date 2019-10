WPP : le retour de la croissance organique salué

25/10/2019 | 11:09

En hausse de plus de 6% ce matin à Londres, l'action WPP tenait la tête des plus fortes hausses de l'indice FTSE 100. Le groupe publicitaire a renoué avec la progression de ses ventes en données comparables ajustées.



WPP a fait état ce matin, au titre du 3e trimestre de son exercice, d'un CA de 3,3 milliards de livres sterling, chiffre en hausse de 5,2% en données publiées, mais aussi de + 0,7% en données organiques ajustées, alors que le consensus s'attendait à une nouvelle contraction (- 0,6%, rapporte UBS).



De ce fait, WPP a renoué avec la croissance malgré une tendance toujours négative en Amérique du Nord, même si une amélioration est constatée. Le groupe met en avant des gains de budgets importants, comme Mondelez et eBay.



Enfin, WPP a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.





