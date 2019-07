WPP : légère baisse, un analyste reste neutre

15/07/2019 | 15:13

Le titre du groupe WPP s'affiche en légère baisse (-0,5%), alors que celui-ci a annoncé vendredi la cession de 60% du capital de Kantar, qui représentait environ 15% de son chiffre d'affaires, et que l'analyste Oddo BHF a indiqué maintenir sa recommandation neutre sur le titre.



“Le groupe devrait disposer d'un bilan beaucoup plus sain, lui permettant d'être beaucoup plus réactif en termes de M&A. Le focus du management sera de concentrer sur des opérations ciblées dans le créatif et la technologie”, retient le broker.



Oddo BHF confirme son objectif de cours de 9,6 livres sterling, en ligne avec le cours actuel.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.