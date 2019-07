WPP : négocie la vente de Kantar à Bain Capital

Kantar, l'un des principaux acteurs de son secteur, fournit des données et des études commerciales à certains des plus grands annonceurs du monde et contribue à hauteur d'environ 15% au chiffre d'affaires du groupe.

Sa valeur d'entreprise est, dans sa globalité, d'environ 4 milliards de dollars (3,55 milliards d'euros), a précisé WPP.

"La proposition de Bain Capital est sujette à négociation", a déclaré WPP, ajoutant qu'"il n'y a aucune certitude sur le fait que ces discussions aboutiront à une transaction impliquant Kantar".

WPP, premier groupe publicitaire mondial, est en pleine réorganisation sous la houlette de son nouveau directeur général Mark Read à la suite de plusieurs avertissements sur résultats en 2017 et 2018.

Le groupe britannique souhaite céder une part majoritaire de Kantar pour réduire sa dette.

Les résultats financiers de Kantar sont toutefois en baisse depuis plusieurs années. Son chiffre d'affaires sous-jacent a ainsi reculé de 2% l'an dernier à 2,6 milliards de livres (2,9 milliards d'euros) et son bénéfice d'exploitation a chuté de 14% à 301 millions de livres.

(Justin George Varghese à Bangalore; Bertrand Boucey pour le service français)