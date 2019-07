WPP : négocie la vente de Kantar à Bain Capital

02/07/2019 | 09:14

Le groupe publicitaire britannique WPP a confirmé hier, en réponse à des informations de presse, qu'il était entré en négociations exclusives avec le fonds Bain Capital pour lui céder une participation majoritaire au capital de sa filiale d'études et d'analyses Kantar.



Les discussions se déroulent sur la base d'une valeur d'entreprise de quatre milliards de dollars environ (environ 3,5 milliards d'euros) pour Kantar.



A ce stade, il ne peut être tenu pour certain que ces discussions déboucheront sur une transaction.





