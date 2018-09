WPP : plonge après ses semestriels

04/09/2018 | 10:33

WPP plonge de 8% après la publication de ses résultats du premier semestre, marqués par une baisse de 7,4% de son profit avant impôts à 735 millions de livres et un tassement de 0,4 point en comparable de la marge opérationnelle, à 13,3%.



A près de 7,5 milliards de livres, le chiffre d'affaires du géant britannique de la communication s'est contracté de 2,1%, sous le poids d'un effet de changes négatif de cinq points. En données comparables, les revenus ont augmenté de 1,6%.



Pour l'ensemble de l'année, la direction de WPP table sur une croissance des revenus et une baisse de la marge opérationnelle -toujours en données comparables- similaires à celles observées sur les six premiers mois.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.