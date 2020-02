WPP : plongeon après les résultats annuels

27/02/2020 | 11:02

WPP plonge de 15% à Londres, suite à l'annonce d'un profit avant impôt en baisse de 22% à 982 millions de livres au titre de l'année passée, ainsi qu'une marge opérationnelle de 14,4%, en recul de 1,2 point en données comparables



Le groupe britannique de communication affiche des revenus en croissance de 1,4% à plus de 13,2 milliards de livres, mais stables en données comparables. Hors coûts de transfert, les revenus comparables ont diminué de 1,6%.



Pour l'année 2020, WPP prévoit une stabilité de ses revenus hors coûts de transfert et de sa marge de profit opérationnelle, mais prévient que ces objectifs ont été établis 'avant tout impact de l'épidémie de coronavirus'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.