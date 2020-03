WPP : retire ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le britannique WPP a retiré ses objectifs financiers 2020, du fait de la crise du Covid-19. Il n’est pas encore en mesure d’en donner de nouveau compte tenu de la faible visibilité du moment. Le numéro un mondial de la publicité a également suspendu son dividende final 2019 et son programme de rachats d'actions de 950 millions de livres. Pour préserver sa rentabilité, WPP entend notamment réduire ses coûts et ses investissements. Au total, le groupe veut économiser entre 700 et 800 millions de livres cette année.Enfin, grâce aux cessions de ces deux dernières années, le groupe dit disposer d'une trésorerie de trois milliards de livres. Les liquidités totales atteignent 4,8 milliards de livres, en incluant les lignes de crédit non utilisées.