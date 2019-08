WPP : s'adjuge 7% après ses comptes semestriels

09/08/2019 | 10:25

Si la croissance des ventes n'est pas encore d'actualité pour WPP, le groupe publicitaire britannique, la tendance s'est nettement améliorée entre les 1er et 2ème trimestres. En tête de l'indice FTSE 100, l'action WPP s'adjugeait 7% ce matin à la Bourse de Londres après ses comptes semestriels.



Le résultat opérationnel et le bénéfice net étaient très proches des attentes. En données ajustées et comparables, les ventes nettes de 6,1 milliards de livres se sont contractées de 2% sur le semestre. Mais ce taux s'est décomposé entre - 2,8% au T1 puis - 1,4% an T1, une amélioration que le consensus n'avait pas prévue.



Rappelons que les groupes publicitaires 'traditionnels' sont confrontés à la concurrence des géants numériques comme les GAFA sur le ciblage des consommateurs et les publicités en ligne.



Le directeur général de WPP, Mark Read, évoque 'une performance légèrement supérieure à nos attentes au 2ème trimestre', ce qui conforte les prévisions annuelles et à moyen terme confirmées à l'occasion.







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.