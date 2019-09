WPP : signe un partenariat stratégique avec InMobi

11/09/2019 | 16:10

Le géant britannique de la publicité, WPP, a annoncé avoir signé un partenariat stratégique exclusif pluriannuel avec InMobi, fournisseur indien de plates-formes d'entreprise destinées aux spécialistes du marketing.



Grâce à cet accord à long terme, WPP apportera son expertise en matière de contenu, de médias, de données et de recherche pour aider les marques à créer des expériences de consommation personnalisées et mobiles.



InMobi apportera son savoir-faire sur les logiciels de marketing, les plateformes de données et grand public. Les marques pourront ainsi accéder à plus de 200 millions d'utilisateurs mobiles en Inde via ses plateformes adtech et martech.



L'Inde représente aujourd'hui l'un des marchés de consommation les plus importants et les plus dynamiques au monde.



