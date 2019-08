WPP : une nouvelle arrivée au conseil d'administration

09/08/2019 | 12:53

La femme d'affaires Jasmine Whitbread, passée notamment par le spécialiste de l'information financière Thomson Financial et l'organisation non gouvernementale Oxfam, a été nommée au conseil d'administration du géant britannique de la communication WPP.



La cadre dirigeante - qui a également travaillé pour l'ONG britannique Save the Children - est actuellement la directrice générale de London First, une association destinée à promouvoir le développement de Londres.



Elle siège déjà aux conseils d'administration de la banque Standard Chartered et du groupe de télécommunications BT.



