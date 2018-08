WPP : va accélérer ses investissements en Inde

02/08/2018 | 12:48

WPP, géant britannique de la publicité, annonce ce jeudi avoir l'intention d'augmenter ses investissements en Inde, le groupe considérant le pays comme un 'important marché' et une 'région de croissance clé'.



Dans le cadre de ce plan, il est prévu que l'unité de gestion des investissements médias de WPP, GroupM, prenne la pleine propriété de l'agence de marketing mobile indienne Madhouse - sa participation actuelle se monte à 50%.



MadHouse possède actuellement des bureaux à Mumbai, Delhi et Bangalore. Elle compte parmi ses clients certaines des plus grandes marques locales.





