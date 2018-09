WPP : Berenberg reste à 'vente'

12/09/2018 | 12:00

Berenberg réaffirme sa recommandation 'vente' et son objectif de cours de 1.075 pence sur WPP, estimant que son nouveau CEO Mark Read n'a profité que 'd'une journée d'état de grâce', avec la publication de résultats décevants au lendemain de sa nomination.



'Bien que nos prévisions de marges furent inférieures aux consensus pour 2018 et 2019, nous ne nous attendions pas à ce que les craquements dans la rentabilité apparaissent si tôt', note le broker, pointant des résultats semestriels et des objectifs annuels sous les attentes.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

