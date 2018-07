WSP Global : annonce l'acquisition de Louis Berger

30/07/2018 | 15:05

WSP Global annonce ce jour qu'il fera l'acquisition de Louis Berger, une société internationale de services professionnels basée aux États-Unis.



Cette acquisition ajoutera 5.000 personnes aux effectifs de WSP. Le prix d'achat a été fixé à 400 millions de dollars, lequel sera financé par un prêt à terme garanti.



'L'acquisition génèrera des produits nets annuels d'environ 480 millions de dollars US et un BAIIA normalisé de 45 millions de dollars US. L'acquisition enrichira de façon significative les activités américaines de WSP dans les secteurs du transport et de l'infrastructure (incluant les activités portuaires et maritimes), ainsi que de l'environnement et de l'eau (y compris la gestion des situations d'urgence), tout en renforçant sa présence sur le marché fédéral américain', précise WSP Global.



WSP indique s'attendre par ailleurs à engager environ 50 millions de dollars en coûts uniques d'intégration et de restructuration.





