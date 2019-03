La montée des schistes US reléguée au second plan Envoyer par e-mail :

A cela se greffent des ralentissements involontaires dans certains pays producteurs, dont le Venezuela. Une panne de courant massive paralyse le pays et annihile son industrie pétrolière, déjà mise à rude épreuve par des années de crise économique.



Les cours pétroliers progressent ainsi sur la base de ces éléments de court terme, éclipsant totalement un bouleversement structurel du marché, lié à la vague des pétroles de schiste américain, dont la production devrait croître de quatre millions de barils par jour selon les dernières données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).



