La vague des schistes américains ne faiblit pas Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 08/05/2019 | 10:23





La volonté de réduire à néant les exportations de brut iranien pourrait mettre à mal l’unité de l’OPEP, qui doit se prononcer en juin sur sa volonté de poursuivre ou non sa politique d’encadrement de la production en vigueur depuis le début de l’année.



En parallèle, les records de production se poursuivent aux Etats-Unis. C’est dans ce cadre que l’agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a révisé une nouvelle fois à la hausse ses prévisions de production. Selon l’agence, les Etats-Unis devraient produire 13 mbj à la fin de l’année, contre 12.3 actuellement.



Techniquement, en unités de temps journalières, après une brève excursion à 66 USD, les cours du WTI reviennent tester un niveau important à 60 USD. Si la tendance de fond demeure toujours positive, le risque de dérapage sous ce support n’est pas à exclure, avec en ligne de mire la moyenne mobile à 100 jours à 58 USD, puis par extension, le prochain support majeur à 55.4 USD.

Le regain de volatilité ne touche pas que les marchés actions. Le pétrole n’en reste pas moins concerné, lourdement impacté par une recrudescence du risque géopolitique touchant différents pays producteurs. En premier lieu, la situation au Venezuela ne s’améliore pas après le soulèvement militaire raté du chef de file de l’opposition, Juan Gauido. Des inquiétudes se portent aussi sur l’Iran, qui a annoncé une suspension de certains engagements de l’accord de Vienne portant sur son programme nucléaire.La volonté de réduire à néant les exportations de brut iranien pourrait mettre à mal l’unité de l’OPEP, qui doit se prononcer en juin sur sa volonté de poursuivre ou non sa politique d’encadrement de la production en vigueur depuis le début de l’année.En parallèle, les records de production se poursuivent aux Etats-Unis. C’est dans ce cadre que l’agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a révisé une nouvelle fois à la hausse ses prévisions de production. Selon l’agence, les Etats-Unis devraient produire 13 mbj à la fin de l’année, contre 12.3 actuellement.Techniquement, en unités de temps journalières, après une brève excursion à 66 USD, les cours du WTI reviennent tester un niveau important à 60 USD. Si la tendance de fond demeure toujours positive, le risque de dérapage sous ce support n’est pas à exclure, avec en ligne de mire la moyenne mobile à 100 jours à 58 USD, puis par extension, le prochain support majeur à 55.4 USD.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique WTI Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine