Malgré les efforts de l'OPEP+, le marché scrute la demande

Toujours du côté de l’OPEP, ou plutôt du côté de l’OPEP+, l’organisation élargie a annoncé à l’issue de son dernier sommet, une extension de neuf mois des accords de réduction de production pour soutenir les cours pétroliers.



Toutefois, force est de constater que les cours pétroliers restent sous pression, les opérateurs s’inquiétant de la faiblesse de la demande et de la dynamique des stocks dans un contexte économique toujours en proie à une montée du protectionnisme.



Techniquement, en données journalières, les anciens supports, désormais devenus résistances, bloquent les assauts acheteurs. C'est à ce titre que la zone des 60 USD a permis aux vendeurs de reprendre la main à court terme. Les cours du WTI sont ainsi en train de tester la moyenne mobile à 20 jours, dont la cassure libérerait un nouveau potentiel de baisse en direction des 55.4 USD, puis des 51.2 USD dans un second temps. Seul un retour au-dessus de 60 USD permettrait d'améliorer la configuration journalière.

