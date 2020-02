Test positif de la borne basse à 52 USD Envoyer par e-mail :

Force est de constater que le premier mois de l’année fut rude pour les marchés pétroliers. Le Brent et le WTI perdent respectivement 10.5% et 14.3% sur cette période, lestés par les craintes de l’impact du coronavirus sur la demande de brut. A l’heure d’écriture de ces lignes, l’épidémie affiche un bilan dépassant 130 victimes en Chine, avec plus de 6000 personnes contaminées. Les autorités chinoises ont pris des mesures drastiques, la quasi-totalité de la province de Hubei, soit près de 56 millions de personnes, étant confinée. Le marché redoute à juste titre des conséquences sur la consommation de pétrole en Chine, jaugeant le nombre de secteurs économiques pouvant être affecté par ce cordon sanitaire draconien. Dans ce cadre, l’OPEP discute de la réponse à apporter, sans toutefois évoquer la mise en place d’un plan urgent. Dans ce cadre, les tensions géopolitiques, toujours exacerbées, sont reléguées au second plan. Les perturbations de l’offre en Libye ne sont plus au centre des préoccupations des opérateurs. Notons que la production libyenne a chuté de 75% en raison du blocage des principaux terminaux pétroliers du pays, passant de 1.2 mbj à 320.000 bj. Graphiquement, en données journalières, le WTI a testé positivement la borne basse de son trading range hebdomadaire à 52 USD. Un rebond technique peut ainsi se mettre en place, dont le potentiel peut s’étendre jusqu’à 58 USD. Les vendeurs attendront de leur côté une sortie par le bas du trading range identifié pour ouvrir des positions courtes.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

