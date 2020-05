Enbridge plonge dans le rouge, réduit ses coûts et les salaires

Montréal (awp/afp) - Le groupe canadien Enbridge, premier opérateur d'oléoducs et de gazoducs d'Amérique du Nord, a annoncé jeudi des réductions de coûts, de salaires et le report d'investissements après des résultats à l'encre rouge, plombés par des dépréciations d'actifs.

Pour le premier trimestre terminé le 31 mars, Enbridge a subi une perte de plus de 1,4 milliard de dollars canadiens (927 millions d'euros), alors qu'il avait dégagé un bénéfice net de près de 1,9 milliard de dollars un an auparavant.

L'opérateur basé à Calgary, en Alberta, a indiqué avoir subi l'incidence de facteurs inhabituels et hors exploitation totalisant près de 3,7 milliards de dollars, dont une dépréciation de la valeur de sa participation dans la société DCP Midstream et des pertes hors trésorerie sur des instruments dérivés.

Mis à part ces éléments exceptionnels, Enbridge a néanmoins dégagé un bénéfice ajusté de 83 cents par action, soit 9 cents de mieux qu'attendu par la moyenne des analystes.

Ce résultat s'explique par un "débit record du réseau principal d'oléoducs" et "l'importante utilisation" de son réseau de transport de gaz naturel Texas Eastern aux Etats-Unis.

La pandémie de coronavirus a toutefois entraîné une "chute importante et rapide de la consommation d'essence et de carburéacteur" et des baisses de production de pétrole et des activités de raffinage.

"Enbridge est une entreprise résiliente dont la situation financière est solide, mais nous ne prévoyons pas être entièrement à l'abri des incidences de la Covid-19 à court terme", a estimé son PDG, Al Monaco.

"L'économie mondiale s'est fortement contractée et nous sommes confrontés à des perturbations de la demande d'une ampleur que nous n'avons jamais vue auparavant", a-t-il précisé.

"Nous constatons déjà certaines incidences sur le réseau principal: baisse du débit d'environ 400.000 barils par jour en avril comparativement au débit moyen de 2,84 millions de barils par jour au premier trimestre", a-t-il dit.

"Nous prévoyons que ces taux d'utilisation réduits se poursuivront jusqu'à la fin du deuxième trimestre", a-t-il ajouté.

Face à cette situation, Enbridge prévoit des réductions de coûts totalisant 300 millions de dollars en 2020, avec à la carte des baisses de salaires de 10% pour les cadres et de 15% pour le PDG et les membres du conseil d'administration.

Le groupe va aussi reporter des investissements de 1 milliard de dollars.

afp/rp