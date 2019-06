Hausse surprise des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis

New York (awp/afp) - Les stocks de pétrole brut ont augmenté la semaine dernière aux Etats-Unis contrairement aux anticipations des analystes, selon les chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA).

Lors de la semaine achevée le 7 juin, les réserves commerciales de brut ont augmenté de 2,2 millions de barils pour s'établir à 485,5 millions, là où les analystes interrogés par l'agence Bloomberg anticipaient une baisse de un million de barils.

Les stocks d'essence ont de leur côté progressé de 800.000 barils, contre un hausse légèrement plus élevée de 950.000 barils par les analystes.

Les réserves d'autres produits distillés (fioul de chauffage et gazole) ont baissé de un million de barils, là où les analystes prévoyaient une progression de 1,1 million de barils.

Egalement scrutés puisqu'ils servent de référence à la cotation du pétrole à New York, les stocks de brut WTI du terminal de Cushing (Oklahoma, sud) ont, eux, augmenté de 2,1 millions de barils à 52,9 millions de barils.

La production s'est quant à elle établie en moyenne à 12,3 millions de barils par jour (mbj), tout près de son record de 12,4 millions de barils par jour atteint une semaine auparavant, faisant depuis plusieurs mois des Etats-Unis le premier producteur mondial d'or noir.

Les exportations américaines se sont quant à elles affichées à 3,12 mbj en moyenne contre 3,30 mbj une semaine auparavant.

La cadence des raffineries s'est pour sa part accélérée, ces dernières fonctionnant en moyenne à 93,2% de leurs capacités, contre 91,8% la semaine précédente.

En forte baisse avant la diffusion de ce rapport hebdomadaire, le cours du baril de pétrole à New York creusait un peu plus ses pertes ensuite, lâchant 1,28 dollar à 52,00 dollars, vers 15H15 GMT sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).

