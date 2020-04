L'Opep et ses alliés tenteront lundi de trouver une réponse face à la pandémie

Londres (awp/afp) - L'Opep a confirmé vendredi la tenue d'une réunion de ses membres et alliés lundi, au lendemain d'annonces de Donald Trump sur de possibles coupes de la production saoudienne et russe ayant dopé les cours du brut.

Cette réunion se tiendra par vidéoconférence, a affirmé à l'AFP une source proche de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) basée à Vienne.

En sa qualité de chef de file du cartel, Ryad avait appelé jeudi "à la demande des États-Unis" à une réunion "urgente" de l'Opep et d'autres pays, dont la Russie, pour parvenir à un "accord équitable qui rétablira l'équilibre des marchés pétroliers", selon l'agence officielle saoudienne SPA.

Le marché de l'or noir subit toujours la pression d'une demande atone du fait des restrictions imposées aux transports de personnes et de marchandises à travers le monde pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19.

Et dans le même temps, l'offre reste surabondante sur fond de guerre des prix entre Ryad et Moscou.

Un communiqué du ministère de l'Énergie de l'Azerbaïdjan, allié de l'Opep via l'accord Opep+, a évoqué également cette réunion de lundi visant à "stabiliser le marché pétrolier" et à discuter de l'adoption d'une "nouvelle déclaration de coopération".

Selon source russe citée par l'agence publique Ria Novosti, la réunion viserait à discuter d'une réduction de la production à hauteur de 10 millions de barils par jour.

Ce chiffre a été mentionné vendredi par le président russe Vladimir Poutine qui s'est dit prêt "à une entente avec nos partenaires dans le cadre du mécanisme Opep+".

"Je pense qu'il est nécessaire d'unir les efforts pour équilibrer le marché et réduire la production" de pétrole, a ajouté M. Poutine

Selon une autre source russe citée par l'agence TASS, le régulateur américain a été invité à prendre part à la réunion de lundi.

Envolée des cours

Les deux barils de référence du brut, le Brent londonien et le WTI new-yorkais, ont fortement progressé à la suite de l'information sur la tenue de la réunion de l'Opep+, le Brent gagnant 14% à 34,11 dollars et le WTI environ 12% à 28,34 dollars.

La veille, ils avaient enregistré la plus forte hausse en pourcentage sur une séance de leur histoire après des tweets de Donald Trump promettant une réduction de la production russe et saoudienne.

Le président américain avait pris les investisseurs par surprise en expliquant "espérer et s'attendre" à ce que l'Arabie saoudite et la Russie réduisent leur production "d'environ 10 millions de barils, et peut-être nettement plus". Il avait ajouté que "cela pourrait même aller jusqu'à 15 millions de barils", sans toutefois apporter de détail sur ces chiffres.

Un accord "à ce stade, cela ressemble plus à de la spéculation qu'à quelque chose susceptible d'arriver rapidement", a toutefois nuancé Ricardo Evangelista, d'ActivTrades.

Le volume de coupes évoqué "représenterait une réduction de 10% de la production mondiale", a calculé Jasper Lawler, analyste de LCG.

"La question est de savoir dans quelle proportion la demande a chuté" sous l'effet des mesures de confinement mises en place pour enrayer la pandémie, a-t-il ajouté, en notant que "dix millions de barils seront probablement encore insuffisants".

afp/rp