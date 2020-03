LA MINUTE MACRO : Tension sur le pétrole et quarantaine en Italie

Le pétrole au fond du puits. Face au ralentissement économique mondial, l'OPEP souhaitait imposer une réduction de la production afin de maintenir la stabilité des prix. Décision qui n'était pas au goût de Moscou (moins dépendante de l'or noir que les pays du Golfe). Faute d'accord, le prix du baril s'est effondré vendredi, le WTI abandonnait ainsi 10% à la clôture. Face à ce refus russe, Riyad a choisi ce week-end de baisser fortement ses prix afin de rester compétitif.

Ce matin les futures sur le WTI tournaient autour des 30 USD

Source : Bloomberg

Under the Dome en Italie. Plus de 15 millions de personnes (soit un quart de la population italienne) se sont réveillés dimanche en quarantaine. Dans une zone allant de Milan à Venise, les déplacements devront ainsi être justifiés par des impératifs professionnels ou de santé. Dans le monde, le nombre de cas recensés dépasse désormais les 100 000 avec plus de 3500 décès.

Qui peut Stopper MBS ? Les autorités saoudiennes ont arrêté vendredi trois membres de la famille royale pour avoir tenté de planifier un coup d'État (selon la presse américaine). Il s'agirait du frère du roi Salmane, d'Ahmed ben Abdelaziz al-Saoud et deux neveux du roi, dont Mohammed ben Nayef. Ce dernier fut le premier des petits fils d'Ibn Saoud à avoir le grade de prince héritier, avant de se faire évincer par Mohamed ben Salman en 2017.

Le Liban ne pourra pas payer… Le Premier ministre libanais Hassan Diab a confirmé samedi les inquiétudes évoquées récemment : le Liban ne sera pas en mesure de rembourser la dette de 1,2 Mds USD qui arrive à échéance ce lundi. Les autorités procéderont donc à une restructuration de la dette nationale. Le pays endetté à 170% de son PIB traverse actuellement une très forte crise économique.

Pendant ce temps en Corée du Nord. Le pays a procédé cette nuit au lancement de trois missiles balistiques au large des côtes. Les projectiles ont été lancés près de Sondok, avant de retomber en mer entre la Corée et le Japon. Cette événement a été qualifié par le premier ministre japonais Shinzo Abe de “grave problème pour la communauté internationale”.

Les tirs de missiles nord-coréens (Bloomberg)