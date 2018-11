Le baril de brut new-yorkais accuse sa pire chute depuis 2015

New York (afp/afp) - Le prix du baril de pétrole brut coté à New York a plongé mardi à la clôture, affichant un record historique de douze séances de baisse de suite, en raison d'inquiétudes sur un excès d'offre sur le marché mondial.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de décembre a cédé 4,24 dollars, à 55,69 dollars, sa plus forte baisse en une séance depuis septembre 2015. Il clôture à l'occasion à son plus bas niveau depuis novembre 2017.

afp/rp