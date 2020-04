Le pétrole accroît ses gains aidé par les piques entre Washington et Téhéran

Londres (awp/afp) - Le cours du baril de pétrole de référence aux Etats-Unis et son équivalent européen étaient en forte hausse jeudi sur fond de menaces entre Washington et Téhéran, dans un marché très agité depuis plusieurs jours et alimenté par des prévisions moroses.

Vers 13H40 GMT (15H40 HEC), le baril de WTI coté à New York pour livraison en juin gagnait 25,33% par rapport à la clôture de la veille, à 17,27 dollars, peu après avoir touché un plus haut à 17,42 dollars.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour la même échance gagnait dans le même temps 8,37% à 22,05 dollars.

"Le prix du pétrole connaît un nouveau rebond jeudi", constate Craig Erlam, analyste de Oanda. Mais à ces niveaux de prix, "la variation en pourcentage peut être trompeuse" prévient-il.

Les cours de l'or noir restent cantonnés à des niveaux bas, frappés par l'effondrement de la demande provoqué par le plongeon de l'activité économique dû aux restrictions décidées sur toute la planète pour combattre la pandémie de Covid-19.

Les analystes de Rystad Energy ont d'ailleurs actualisé jeudi leurs prévisions de la demande annuelle en pétrole et prévoient dorénavant une baisse de 10,4% pour 2020, soit 10,3 millions de barils par jour (mbj) en moins que les 99,5 mbj consommés en moyenne au cours de l'année 2019.

Ils ajoutent que les mois d'avril et mai seront les plus touchés, avec des baisses respectives de 26,7% et 19,5%, des creux largement supérieurs aux coupes actées pour le moment par les principaux pays producteurs de brut.

Pour soutenir les cours, une des options "consiste à alimenter les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, ce qui fait craindre pour l'approvisionnement en brut", a estimé Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

"C'est ce que fait Donald Trump en ce moment", a-t-elle ajouté.

Mercredi, le président américain a affirmé sur Twitter "avoir donné l'ordre à l'US Navy d'abattre et de détruire toute embarcation iranienne qui harcèlerait nos navires en mer".

Le chef des Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique d'Iran, a promis jeudi une "réponse décisive" aux Etats-Unis si les menaces du locataire de la Maison Blanche étaient mises à exécution.

Le Golfe est une artère majeure pour l'exportation du brut vers les marchés mondiaux, et tout regain de tension a immanquablement un impact haussier sur les cours de l'or noir.

bp/ktr/pcm