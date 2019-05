Le pétrole américain passe sous les 60 dollars le baril, plombé par les

tensions commerciales

Londres (awp/afp) - Le prix du pétrole WTI, référence américaine, baissait fortement et est passé sous les 60 dollars le baril jeudi pour la première fois depuis mars, plombé par les tensions commerciales et la hausse des réserves des Etats-Unis.

Vers 12H35 GMT (14H35 HEC), le baril de WTI pour livraison en juillet valait 59,97 dollars, à son plus bas depuis plus d'un mois et demi et en baisse de 1,45 dollar.

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour la même échéance s'échangeait pour 69,52 dollars, en baisse de 1,45 dollar.

Le pétrole, comme les autres matières premières, est considéré comme une valeur à risque, dont la demande est dépendante de la bonne santé du reste de l'économie, et souffre par conséquent des tensions entre la Chine et les Etats-Unis.

"On peut parler d'un +éléphant dans un magasin de porcelaine+" pour évoquer la stratégie du président américain, Donald Trump "car la résolution du conflit commercial entre les deux pays est loin d'être prévisible", a commenté Tamas Varga, analyste chez PVM.

Selon lui, les tensions commerciales viennent alimenter les inquiétudes des investisseurs alors que les réserves américaines de pétrole augmentent.

Lors de la semaine achevée le 17 mai, les réserves commerciales de brut ont augmenté de 4,7 millions de barils pour s'établir à 476,8 millions, selon les chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) publiés mercredi.

A plus long terme, "après une baisse des stocks au premier trimestre, les réserves mondiales ont augmenté de 50 à 60 millions de barils entre début avril et mi-mai", ont estimé les analystes de Energy Aspects.

Mais selon eux, ces hausses sont principalement dues à des opérations de maintenance dans les raffineries en Chine et aux Etats-Unis, et ne reflètent pas forcément une demande en baisse de produits raffinés.

"Le brut ne peut baisser que jusqu'à un certain point quand l'offre est sous pression", notamment en Iran et au Venezuela, sous le coup des sanctions américaines, ont ajouté les analystes de Energy Aspects.

js/ktr/cj