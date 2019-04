Le pétrole avance à tâtons, entre stocks américains et efforts de l'Opep

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole divergeaient jeudi en cours d'échanges européens mais restaient proches des sommets de la veille, alors que les stocks américains ont bondi mais que l'Opep poursuit ses efforts.

Vers 14H10 GMT (16H10 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 69,47 dollars à Londres, en hausse de 16 cents par rapport à la clôture de mercredi.

A New York, le baril de WTI pour le contrat de mai cédait 17 cents à 62,29 dollars.

Lors de la semaine achevée le 29 mars, les réserves commerciales de brut des Etats-Unis ont augmenté de 7,2 millions de barils pour s'établir à 449,5 millions, selon les données publiées mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA).

"Le chiffre publié par l'EIA a entraîné une baisse des prix, mais la correction était jusqu'à présent marginale, si on la compare au fort mouvement haussier observé récemment", a commenté Carlo Alberto de Casa, analyste chez ActivTrades.

En effet, les cours s'inscrivaient en hausse de 26,75% pour le Brent et de 34,14% pour le WTI depuis le début de l'année, et ont atteint mercredi leurs plus hauts niveaux en près de cinq mois, à 69,96 dollars pour le Brent et à 62,99 dollars pour le WTI.

Cette hausse s'explique en partie par les baisses de production volontaires de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses partenaires, dont la Russie.

Mais deux des membres de l'Organisation, le Venezuela et l'Iran, voient leurs extractions fondre, notamment en raison de sanctions américaines.

"La stabilité politique du Venezuela continue de se détériorer, avec des pannes d'électricité récurrentes qui handicapent la production de pétrole", ont commenté les analystes de ANZ.

Selon eux, si le président Nicolas Maduro parvient à rester à la tête du pays, les exportations du pays vont continuer à diminuer sur les 18 prochains mois.

Dans ce contexte, "il est possible que l'Opep retouche à la marge ses objectifs de production", ont estimé les analystes de Energy Aspects, qui jugent que l'accord sera reconduit jusqu'à la fin de l'année lors de la prochaine réunion plénière, fin juin à Vienne.

