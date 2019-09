Le pétrole baisse dans un marché incertain

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole baissaient jeudi en cours d'échanges européens, dans un marché incertain entre amélioration des tensions sino-américaines et un possible apaisement entre l'Iran et les États-Unis.

Vers 09H25 GMT (11H25 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 60,40 dollars à Londres, en baisse de 0,67% par rapport à la clôture de mercredi.

À New York, le baril américain de WTI pour livraison en octobre s'échangeait à 55,49 dollars, 0,47% de moins que la veille.

Pendant les échanges asiatiques, les cours ont rebondi, avant d'effacer leurs gains, "aidés par les attentes autour d'une nouvelle amélioration des relations entre Washington et Pékin", a expliqué Carlo Alberto De Casa, analyste chez ActivTrades.

Donald Trump a en effet annoncé mercredi qu'il reportait au 15 octobre la hausse des tarifs douaniers portant sur 250 milliards de dollars de biens importés de Chine "en signe de bonne volonté" alors que négociateurs américains et chinois reprennent début octobre leurs tractations.

Une amélioration des relations commerciales entre les deux géants économiques est bénéfique pour l'économie mondiale et donc pour la demande d'or noir.

Malgré ce contexte favorable aux prix, le pétrole souffrait encore de sa dégringolade de mercredi, après que Bloomberg a révélé que le président américain Donald Trump envisageait d'alléger les sanctions sur l'Iran. Une intention qui a provoqué le départ mardi de John Bolton, conseiller à la sécurité nationale et tenant d'une ligne dure vis-à-vis de l'Iran.

"Si d'aventure les exportations de pétrole iranien revenaient sur le marché, cela se ferait au pire moment possible, étant donné qu'il fera déjà face à un nouveau surplus d'offre début 2020", a relevé Carsten Fritsch, analyste pour Commerzbank.

