Le pétrole baisse entre production accrue de l'Opep et tensions commerciales

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole baissaient mardi en cours d'échanges européens, alors que des estimations font état d'une augmentation de la production de l'Opep et que le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis continue à se faire sentir.

Vers 09H20 GMT (11H20 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 58,32 dollars à Londres, en baisse de 0,58% par rapport à la clôture de lundi.

À New York, le baril américain de WTI pour livraison en octobre s'échangeait à 54,49 dollars, soit 1,11% de moins que la veille.

"L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a augmenté sa production en août pour la première fois cette année, ce qui a pesé sur les cours du pétrole", a expliqué Ipek Ozkardeskaya, analyste chez London Capital Group.

Selon une estimation de l'agence Bloomberg, la production de l'Opep a augmenté de 200.000 barils par jour le mois dernier, pour atteindre une production totale de 29,99 millions barils par jour (mbj).

Selon Eugen Weinberg, analyste pour Commerzbank, "il faudra une grande discipline de production de la part de l'Opep et de ses alliés pour protéger les prix du pétrole d'une autre baisse, surtout vis-à-vis des craintes sur la demande" qui planent dans un contexte de tensions commerciales.

La Chine et les États-Unis continuent de s'affronter dans un conflit commercial, et ce malgré un ton plus conciliant de part et d'autre la semaine dernière.

Pour Sukrit Vijayakar, analyste chez Trifecta Consultants, l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane chinois et américains a "renforcé les craintes d'un possible contrecoup négatif sur la croissance mondiale et donc sur la demande en brut".

Des droits de douane supplémentaires frappant des milliards de dollars de produits chinois sont en effet entrés en vigueur dimanche aux États-Unis, Donald Trump se montrant déterminé à arracher à Pékin un accord commercial.

Ces surtaxes de 15% portent sur une partie des 300 milliards de dollars de biens importés du géant asiatique qui avaient été jusqu'alors épargnés par les précédentes mesures américaines.

Pékin a rétorqué en augmentant des tarifs douaniers sur 75 milliards de dollars de biens américains en deux temps, avec une première échéance à la même date du 1er septembre.

Le pétrole brut américain fait partie des produits visés, voyant sa taxe d'importation en Chine augmenter de 5%.

ltt/ktr/nas