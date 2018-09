dollars

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole grimpaient mardi en cours d'échanges européens alors que l'Arabie saoudite serait "à l'aise" avec un baril à plus de 80 dollars, selon des sources citées par l'agence Bloomberg.

Vers 10H00 GMT (12H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 79,30 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 1,25 dollar par rapport à la clôture de lundi.

Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat d'octobre prenait 96 cents à 69,87 dollars.

L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial d'or noir, serait "à l'aise" avec un prix de plus de 80 dollars au moins à court terme, alors que le marché s'acclimate aux sanctions américaines contre l'Iran, selon Bloomberg citant des sources "au fait de la stratégie du Royaume".

Le prix du Brent a grimpé de plus d'un dollar après la publication de cette information, tant les analystes tablaient sur un effort saoudien pour compenser les pertes iraniennes et empêcher les prix de franchir leur plus haut de l'année, atteint en mai à 80,50 dollars.

"L'effet a été immédiat", a commenté David Cheetham, analyste chez XTB Markets, qui estime "une poussée au delà des plus hauts de l'année pas impossible".

"L'Agence internationale de l'Energie (AIE) a prévenu la semaine dernière que les prix pourraient dépasser les 80 dollars si les producteurs ne font pas d'efforts pour compenser les pertes iraniennes et vénézuéliennes", ont rappelé les analystes chez Price Futures Group.

Les ministres de l'Energie de l'Arabie saoudite, la Russie et les Etats-Unis, les trois plus grands producteurs mondiaux, se sont rencontrés la semaine passée.

Des représentants de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et ses partenaires, dont les ministres saoudien, russe et iranien, se réuniront dimanche à Alger pour un point de suivi de l'accord de limitation de la production qui lie l'Organisation à ses dix partenaires depuis début 2017.

js/ktr/spi