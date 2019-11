Le pétrole cale après la publication des stocks américains

Ajoute état des stocks américains et commentaire d'analyste

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole, qui étaient dans le vert jeudi en cours de séance, ont décroché à la publication des chiffres de l'Agence américaine d'informations sur l'énergie (EIA) sur les stocks américains affichant une hausse plus forte que prévu.

Vers 16H50 GMT (17H50 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier valait 62,36 dollars à Londres, en baisse de 0,03% par rapport à la clôture de mercredi.

A New York, le baril américain de WTI pour décembre abandonnait 0,37% à 56,90 dollars.

"Les prix du pétrole ont baissé après que l'EIA a publié une hausse plus importante que prévu" de l'état des stocks américains, a constaté Edward Moya, analyste chez Oanda, pointant aussi le niveau record de la production à 12,8 mbj.

Lors de la semaine achevée le 8 novembre, les réserves commerciales de brut ont progressé de 2,2 millions de barils pour s'établir à 449,0 millions, là où les analystes interrogés par l'agence Bloomberg anticipaient une hausse de 1,5 million de barils.

Il s'agit de la huitième hausse en neuf semaines pour les stocks de brut américains.

L'annonce de l'EIA a entamé une séance bien orientée jusque là, avec "des prix (...) soutenus par le discours la veille du secrétaire général de l'Opep" suggérant une "révision possible à la baisse de l'offre en 2020," avait expliqué plus tôt dans la journée Al Stanton, de RBC.

Le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), Mohammed Barkindo, avait dit s'attendre à une possible "amélioration" de la demande en 2020, notamment si les Etats-Unis et la Chine parviennent à un accord commercial, et en cas de "net" ralentissement de l'offre des pays non-Opep.

L'organisation doit tenir sa prochaine réunion dans trois semaines à Vienne avec ses partenaires, dont la Russie (Opep+).

bp/jbo/nas