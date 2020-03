Le pétrole calme au lendemain d'une forte baisse

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole étaient proches de l'équilibre vendredi, ne parvenant pas à se relever de leur rechute de la veille car minés par une demande au point mort.

Vers 10H40 GMT (11H40 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 25,98 dollars à Londres, en baisse de 1,37% par rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de WTI pour mai gagnait 0,62%, à 22,74 dollars.

La veille, le WTI a plongé de 7,7% et le Brent de 3,8%.

Même si "cette semaine a apporté un répit bienvenu aux prix du pétrole, ils évoluent aujourd'hui proches de leurs niveaux les plus bas", a constaté Craig Erlam, de Oanda, notamment le baril de Brent qui tournait autour des 26 dollars.

Pour soutenir l'économie mondiale et "contrer les répercussions sociales, économiques et financières de la pandémie" du nouveau coronavirus, les pays membres du G20 ont annoncé jeudi leur intention d'injecter "plus de 5.000 milliards de dollars" lors d'un sommet virtuel d'urgence.

Mais "pour repartir vers le haut, les cours du pétrole auront besoin d'une réponse physique, pas de papier", a répondu Bjarne Schieldrop, analyste de SEB.

"Les gens doivent utiliser leurs voitures, prendre l'avion et aller de nouveau au travail pour voir la demande en pétrole - et donc les prix - augmenter", a-t-il ajouté dans une note.

Le responsable de l'Agence internationale de l'énergie Fatih Birol a par ailleurs fait état jeudi des perspectives les plus sombres pour la demande en or noir.

Selon lui, il y aurait un "fort déclin" de la demande en pétrole au premier trimestre de cette année et un "déclin encore plus important au deuxième trimestre" en raison des mesures de quarantaine imposées dans de nombreux pays en raison du coronavirus.

Le nouveau coronavirus, qui a contaminé depuis son apparition en Chine en décembre un demi-million de personnes et en a tué plus de 23.000, a donné un coup d'arrêt à l'activité de nombreux secteurs et contraint trois milliards d'individus à se calfeutrer chez eux.

bp/ktr/oaa