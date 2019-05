Le pétrole chute dans un marché peu enclin au risque

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole reculaient fortement mercredi en cours d'échanges européens alors que la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis s'est intensifiée, détournant les investisseurs des actifs dépendants de la croissance mondiale.

Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 68,81 dollars à Londres, en baisse de 1,30 dollar par rapport à la clôture de mardi.

A New York, le baril de WTI pour la même échéance cédait 1,48 dollar à 57,66 dollars. Vers 12H30 GMT, il est tombé jusqu'à 57,14 dollars, son plus bas niveau depuis deux mois et demi.

Le géant des télécoms Huawei a annoncé mercredi avoir saisi la justice américaine contre l'administration Trump, tandis que Pékin menace de réduire ses exportations de terres rares, des métaux vitaux pour l'industrie américaine et dont la Chine détient 90% de la production mondiale.

"Les inquiétudes sur les tensions commerciales pèsent sur les perspectives de croissance mondiale, ce qui se ressent sur les cours du pétrole", a commenté Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

Pour se faire une idée de l'offre et de la demande aux Etats-Unis, premier consommateur et producteur d'or noir, les investisseurs se pencheront jeudi sur les données hebdomadaires de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) des stocks aux Etats-Unis, publiés un jour plus tard que d'habitude en raison d'un jour férié lundi.

Pour la semaine achevée le 24 mai, les analystes estiment que les stocks de brut ont reculé de 1,36 million de barils, ceux d'essence de 800.000 barils tandis que ceux d'autres produits distillés (fioul de chauffage et gazole) auraient augmenté de 772.000 barils, selon la médiane d'un consensus compilé par Bloomberg.

Dans ce contexte, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient passaient à l'arrière-plan, même si les investisseurs gardaient un oeil sur les échanges entre les Etats-Unis, l'Arabie saoudite et l'Iran.

Le conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton, en visite mercredi à Abou Dhabi, a accusé l'Iran d'être derrière les actes de sabotage du 12 mai contre quatre navires à l'entrée du Golfe qui ont contribué à l'accroissement des tensions dans la région.

