Le pétrole chute de 6,6% à New York, à son plus bas depuis octobre 2017

New York (awp/afp) - Le prix du pétrole coté à New York a chuté mardi à son plus bas niveau depuis octobre 2017, entraîné par un mouvement généralisé d'aversion au risque dans un marché s'inquiétant déjà fortement d'une possible surabondance de brut dans le monde.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en janvier, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a plongé de 6,6%, ou 3,77 dollars, pour clôturer à 53,43 dollars.

jum/alb/cj