Le pétrole chute de 6,6% à New York, au plus bas depuis août 2017

New York (awp/afp) - Les cours du pétrole ont terminé en baisse de plus de 6,6% à New York mardi, continuant à plonger alors que la production d'or noir atteint des niveaux records en Russie et aux Etats-Unis au moment même où la demande en énergie pourrait s'essoufler.

Le baril de WTI pour janvier, la référence aux Etats-Unis, a reculé de 3,28 dollars pour clôturer à 46,60 dollars, son plus bas niveau depuis août 2017. La veille, il avait fini sous la barre symbolique de 50 dollars pour la première fois depuis octobre 2017.

jum/alb/jug/