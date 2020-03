Le pétrole chute, la Russie réticente à de nouvelles baisses

Londres (awp/afp) - Le pétrole a brièvement perdu plus de 5% vendredi, le Brent tombant à un niveau plus vu depuis juillet 2017, tandis que des informations de presse ont fait état des réticences de la Russie à diminuer la production d'or noir.

Vers 10H55 GMT (11H55 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 47,92 dollars à Londres, en baisse de 4,04%, quelques minutes après être tombé à 47,02 dollars.

A New York, le baril américain de WTI pour avril perdait 3,92% à 44,10 dollars, après être tombé à 43,28 dollars, un plus bas depuis fin 2018, dans un marché très volatile et anxieux face aux conséquences du coronavirus sur l'économie mondiale et la demande de brut.

