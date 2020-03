New York (awp/afp) - Le baril de pétrole coté à New York a légèrement rebondi vendredi mais enregistre un plongeon hebdomadaire de 23%, ce qui correspond à sa plus lourde chute depuis la crise financière de 2008.

Le baril de référence aux Etats-Unis, le WTI pour livraison en avril, a clôturé à 31,73 dollars, soit 0,7% ou 23 cents de plus que la veille. Mais il a perdu 9,55 dollars depuis vendredi dernier.

