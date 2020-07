Le pétrole commence la semaine sans grand changement

New York (awp/afp) - Les prix du pétrole ont terminé près de l'équilibre lundi, entre la maîtrise de l'offre des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs partenaires (Opep+) et une flambée de nouveaux cas de Covid-19 aux Etats-Unis.

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre s'est apprécié de 30 cents, ou 0,7%, pour finir à 43,10 dollars.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois d'août a lâché 2 cents pour finir à 40,63 dollars.

Les deux cours de référence avaient gagné autour de 5% la semaine précédente.

"Les prix du pétrole semblent avoir trouvé un certain équilibre aux alentours de 40 dollars le baril", a estimé Eugen Weinberg, analyste de Commerzbank.

Ils sont tiraillés par deux forces antagonistes: "d'un côté les risques sur la demande pèsent sur les prix, de l'autre la bonne discipline des membres de l'Opep+ apporte du soutien", a-t-il ajouté.

Le prix du Brent surtout "est soutenu par une offre qui se restreint", a détaillé Al Stanton, de RBC.

Malgré plusieurs dépassements notables en mai, les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés, dont la Russie, réunis au sein de l'Opep+, semblent dorénavant se conformer aux coupes de production de 9,7 millions de barils par jour (mbj) auxquelles ils se sont astreints jusqu'à fin juillet.

Le WTI gagne un peu moins de terrain "à cause des nouveaux cas de coronavirus qui pourraient entraîner le ralentissement de la demande de pétrole aux États-Unis" si des mesures drastiques de confinement étaient mises en place, a ajouté M. Stanton.

Les Etats-Unis connaissent depuis le mois de juin un grave pic de contaminations qui a poussé plusieurs Etats à suspendre leur processus de déconfinement. Ils ont dépassé lundi la barre des 130.000 morts du nouveau coronavirus, selon les données de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

"En temps normal, les États-Unis représentent environ 20% de la demande mondiale de brut et de produits pétroliers", rappelle Robbie Fraser de Schneider Electric.

"Comme dans la plupart des pays, cette demande a fortement baissé avec les mesures de confinement liées au Covid-19, mais alors que la demande est nettement repartie au cours des derniers mois, la nouvelle situation revient tester le marché", ajoute-t-il.

bp-jum/etr