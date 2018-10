Le pétrole continue de monter en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole continuaient de monter mardi en Asie dans un marché redoutant une chute de l'offre de brut avec le rétablissement des sanctions américaines contre l'Iran, certains investisseurs n'hésitant plus à évoquer un baril à 100 dollars.

Vers 03H20 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en novembre, progressait de 25 cents à 75,55 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en décembre, gagnait trois cents à 85,01 dollars.

La veille, les deux contrats principaux avaient pris près de 3% et certains observateurs et acteurs clé évoquent un baril à 100 dollars.

"On est dans un marché du pétrole très haussier à cause des perspectives de marché très resserré avant la fin de l'année", a dit à l'agence Bloomberg John Kilduff, un des fondateurs du fonds de pension new-yorkais Again Capital LLC.

Le titre de PetroChina, groupe coté à Hong Kong, a augmenté de 2%.

"Le marché est très désireux de calculer l'impact des perturbations de l'offre iranienne et de savoir si l'Arabie saoudite et la Russie seront capables de pallier la pénurie", a déclaré Kim Kwangrae, analyste chez Samsung Futures.

"Dans le même temps, l'accord Etats-Unis/Mexique/Canada ajoute à la tendance générale du marché du brut".

Lundi, le WTI a gagné 2,05 dollars pour clôturer à 75,30 dollars sur le New York Mercantile Exchange.

A Londres, le Brent a fini à 84,98 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE), en hausse de 2,25 dollars.

bur-ev/dar