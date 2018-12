Le pétrole continue de monter en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole continuaient de grimper mardi en Asie sous l'effet combiné de la trêve commerciale entre Washington et Pékin et des perspectives de réduction de l'offre mondiale.

Vers 02h15 GMT, le baril de "light sweet crude"(WTI), référence américaine du brut, pour livraison en janvier, progressait de 48 cents à 53,43 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en février, gagnait 41 cents à 62,10 dollars.

"La reprise des marchés d'actions et le recul du dollar consécutifs à la détente sur le front de la guerre commerciale ont apporté un coup de fouet à toute une série de matières premières", a constaté Stephen Innes, analyste chez Oanda.

"Mais les investisseurs se focalisent surtout sur les perspectives de réduction de la production qui rééquilibreraient le marché en 2019".

Les cours, qui avaient été plombés par les craintes de chute de la demande due aux tensions commerciales entre les deux premières économies mondiales, ont repris du poil de la bête quand Donald Trump et Xi Jinping ont décidé d'une trêve lors du sommet du G20 à Buenos Aires.

Alors que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, dont la Russie, se réunissent à Vienne jeudi et vendredi, Moscou et Ryad se sont mis d'accord pour prolonger leur accord de limitation des extractions après la fin de l'année.

"Ce fut le gros catalyseur", a ajouté M. Innes, soulignant aussi que les marchés avaient été portés par l'annonce par la province canadienne d'Alberta d'une réduction quotidienne de 325.000 barils par jour de sa production.

Lundi, le Brent a gagné 2,23 dollars pour finir à 61,69 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a pris 2,02 dollars, terminant à 52,95 dollars.

