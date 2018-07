Le pétrole en baisse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole continuaient de reculer mardi en Asie, les marchés redoutant une hausse de la production de l'Opep et ses alliés plus que les tensions entre l'Iran et les Etats-Unis.

Vers 04H30 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI), la référence américaine du brut, pour livraison en septembre, cédait 21 cents, à 67,68 dollars, dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent de la mer du Nord, principale référence sur le marché mondial, également pour septembre, perdait 20 cents, à 72,86 dollars.

Les cours avaient initialement été soutenus par la rhétorique belliqueuse du président américain Donald Trump envers l'Iran avant de baisser du fait des inquiétudes sur l'offre.

"Les cours du brut ont été les premiers bénéficiaires ce week-end de la bataille entre le président Trump et le président iranien Rouhani mais l'élan a cédé la place aux préoccupations sur une surabondance de l'offre", a commenté Stephen Innes, analyste chez Oanda.

Le "tableau macroéconomique l'emporte, l'Arabie saoudite et la Russie augmentent leur production pour compenser la perte de la production iranienne. Parallèlement, la guerre commerciale continue de soulever les inquiétudes sur la croissance mondiale".

"La perspective d'une hausse de la production saoudienne, aux niveaux de novembre 2016, et l'éventuel retour de 850.000 barils quotidiens de Libye soulève la possibilité d'un problème d'offre à mesure que se poursuit 2018", a relevé Benjamin Liu, analyste chez Phillip Futures.

Lundi, à Londres, le Brent a cédé un cent pour terminer à 73,06 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE).

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a perdu 37 cents pour clôturer à 67,89 dollars.

mba-ev/spi