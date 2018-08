Le pétrole en baisse en Asie

Sydney (awp/afp) - Les cours du pétrole reculaient légèrement vendredi en Asie à la suite d'informations selon lesquelles Donald Trump souhaiterait imposer des taxes douanières supplémentaires à la Chine.

Vers 03H20 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en octobre, reculait de un cent à 70,24 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, également pour octobre, cédait 11 cents à 77,66 dollars.

A l'instar des marchés d'actions, les cours du brut baissaient après la parution d'informations sur le soutien du président américain à des sanctions supplémentaires contre Pékin.

Selon l'agence Bloomberg, le locataire de la Maison Blanche souhaiterait ainsi mettre en oeuvre une nouvelle salve de taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés aux Etats-Unis "dès que se terminera la semaine prochaine la période de consultations publiques" sur ce sujet, le 6 septembre.

Les analystes craignent les répercussions d'une guerre commerciale sur la croissance mondiale et partant, la demande de brut.

Le renforcement du dollar pesait également sur les cours, le baril étant libellé dans cette devise.

"Les marchés pétroliers sont sous la pression d'un dollar plus fort et du manque de progrès sur le front du commerce entre les Etats-Unis et la Chine", a déclaré Stephen Innes, analyste chez Oanda.

"Si on présume que la guerre commerciale va encore s'aggraver, la question que vont se poser les investisseurs est celle de la croissance mondiale, de la demande de brut et des achats chinois de brut américain", a ajouté Greg McKenna, analyste chez AxiTrader.

Les analystes expliquent toutefois que les cours sont toujours soutenus par l'approche du rétablissement des sanctions contre l'Iran et la baisse des stocks américains.

Jeudi, le Brent a terminé à 77,77 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 63 cents.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a pris 74 cents à 70,25 dollars.

afp/al