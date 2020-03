Le pétrole en hausse aidé par l'Opep et les banques centrales

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole étaient en hausse mardi, dans la lignée du rebond amorcé la veille, portés par les perspectives d'une réaction de l'Opep et des banques centrales face à l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale.

Vers 10H15 GMT (11H15 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 53,28 dollars à Londres, en hausse de 2,66% par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de WTI pour avril bondissait de 3,10%, à 48,20 dollars.

La veille, les deux indices de référence européen et américain ont gagné autour de 4,5%, se reprenant après six séances consécutives de baisse sur fond de craintes grandissantes concernant la propagation du coronavirus et son impact sur la demande mondiale en or noir.

Pour Naeem Aslam, analyste de Avatrade, les prix du pétrole retrouvent des couleurs grâce aux "bonnes nouvelles" que devraient apporter la réunion des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ainsi que l'"action coordonnée (espérée) des banques centrales au secours de l'économie".

Les membres de l'Opep et leurs partenaires via l'accord Opep+ se retrouvent jeudi et vendredi à Vienne pour décider des mesures appropriées afin d'enrayer la chute des cours du brut à l'oeuvre depuis le début de l'année.

Les spéculations sur le volume des coupes supplémentaires de la production de brut du cartel et de ses alliés vont bon train, les observateurs du marché évoquant 600.000, 750.000 voire un million de barils par jour.

Les coupes supplémentaires "ne doivent pourtant pas être considérées comme acquises", a averti Carsten Fritsch, de Commerzbank, rappelant les déclarations de Vladimir Poutine dimanche qui jugeait le niveau actuel des prix du pétrole "acceptable".

Par ailleurs, les banquiers centraux et ministres des Finances du G7 vont s'entretenir mardi au téléphone pour coordonner leur action face à l'impact du nouveau coronavirus, une initiative qui rassure les marchés.

Vendredi, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell avait déjà pris l'initiative inhabituelle de publier un communiqué assurant que l'institution utiliserait les outils à sa disposition pour soutenir l'économie.

