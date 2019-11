Le pétrole en hausse après les chiffres de l'emploi américain

Actualise cours et ajoute analyse et contexte

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole repartaient à la hausse vendredi en cours d'échanges européens, après un début de séance timoré, tirés par les chiffres de l'emploi américain.

Vers 16H00 GMT (17H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, valait 60,72 dollars à Londres, en hausse de 1,85% par rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de WTI pour décembre gagnait 1,96% à 55,24 dollars.

"Les prix de pétrole ont connu une soudaine accélération après les données positives sur l'emploi" aux Etats-Unis, a constaté Edward Moya, analyste chez Oanda.

L'économie américaine a continué à embaucher à un rythme soutenu en octobre malgré une légère remontée du taux de chômage, due en partie aux effets de la longue grève chez General Motors.

Selon le rapport mensuel du département du Travail publié vendredi, l'économie a créé 128.000 emplois en octobre, plus que prévu par les analystes.

Sur la semaine, le Brent et le WTI accusaient cependant un recul, le premier abandonnant plus de 1,5% et le second près de 2,5%.

"Ca n'est pas la meilleure semaine pour les prix du pétrole à cause d'un regain d'incertitudes sur le commerce et la croissance mondiale," avait jugé plus tôt dans la journée Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

De son côté, Carsten Fritsch, analyste pour Commerzbank, avait évoqué des informations de presse indiquant une hausse de la production des pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) de 690.000 barils par jour en octobre pour atteindre 29,6 millions de barils par jour.

"Ce n'est pas une surprise," avait-il commenté, "car l'Arabie saoudite a été capable de revenir à un niveau de production normal après l'interruption partielle de septembre."

"Cela illustre le besoin (de l'Opep) de réduire une fois de plus sa production" à l'issue du prochain sommet à Vienne en décembre, avait-il conclu.

