Le pétrole en hausse avant la reprise des négociations commerciales

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole poursuivaient leur hausse lundi en cours d'échanges européens en attendant la reprise des négociations sino-américaines et un mouvement de contestation en Irak.

Vers 15H50 GMT (17H50 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 59,14 dollars à Londres, en hausse de 1,32% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI pour novembre gagnait 1,74%, à 53,73 dollars.

Cette hausse s'inscrit dans un mouvement de reprise amorcé vendredi, au terme d'une semaine mouvementée. Le Brent et le WTI avaient respectivement gagné 1,14% et 0,69% sur la séance, profitant de données rassurantes sur l'emploi aux Etats-Unis vendredi, mais avaient abandonné 4,4% et 5,5% sur la semaine.

Les acteurs du marché se sont inquiétés d'une succession d'indicateurs décevants sur la santé de l'économie américaine, notamment le recul de l'activité du secteur manufacturier, gros consommateur d'énergie, en septembre, annoncé mardi.

"Les investisseurs ont les yeux rivés sur les négociations commerciales à venir cette semaine entre les Etats-Unis et la Chine" pour tenter de sortir de l'impasse, a expliqué David Madden, analyste chez CMC Markets.

Elles se tiendront à partir de jeudi à Washington, a annoncé lundi la Maison Blanche dans un communiqué.

Par ailleurs, le mouvement de protestation en Irak a également "entrainé des inquiétudes sur l'approvisionnement" alors que le pays est un important exportateur de pétrole, selon l'analyste.

Le 1er octobre, pour la première fois depuis la mise en place du gouvernement d'Adel Abdel Mahdi, il y a quasiment un an, plus d'un millier de manifestants se sont rassemblés à Bagdad et dans plusieurs villes du sud.

La contestation s'est amplifiée depuis, provoquant la mort de près de 100 personnes en moins d'une semaine et poussant le gouvernement irakien à annoncer dimanche matin une série de mesures sociales, allant de l'aide au logement à l'allocation de pensions aux jeunes sans emploi.

