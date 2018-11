Le pétrole en hausse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient en hausse lundi en Asie, portés par les espoirs que l'Opep et ses partenaires vont agir pour rééquilibrer un marché qui a perdu plus de 20% depuis le mois dernier.

Vers 03h00 GMT, le baril de "light sweet crude"(WTI), référence américaine du brut, pour livraison en décembre, prenait 75 cents à 57,21 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en janvier, gagnait 68 cents à 67,44 dollars.

Le marché recule depuis les sommets de quatre ans atteints début octobre, alors que l'offre dépasse la demande et que l'impact des sanctions américaines contre Téhéran est limité par les dérogations accordées à de gros importateurs de brut iranien comme la Chine.

"Les investisseurs espèrent que les pays de l'Opep Plus vont limiter leur production car le marché est rentré dans une zone baissière, perdant plus de 20% depuis les sommets atteints début octobre avec un Brent à 86 dollars", a commenté Margaret Yang Yan, analyste chez CMC Markets à Singapour.

Le terme Opep Plus fait référence aux membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et d'autres producteurs comme la Russie. Ils avaient convenu de réduire leur production pour soutenir le marché qui avait plongé début 2016 à des plus bas de 13 ans, avec un baril sous les 30 dollars.

Cet accord expire à la fin d'année mais de nouvelles restrictions sont peut-être dans les tuyaux, la surabondance de l'offre ayant fait reculer les cours.

"L'Opep a laissé entendre qu'elle envisageait de réduire encore davantage ses niveaux de production pour faire face à une demande mondiale en recul, si bien qu'on a l'impression que les investisseurs reviennent en territoire plus neutre", a déclaré Stephen Innes, analyste chez Oanda.

Vendredi, le Brent a fini à 66,76 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 14 cents.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a fini inchangé à 56,46 dollars.

