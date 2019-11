Le pétrole en léger repli après un discours de Trump sans annonce majeure

CORRECTION corrige date du rapport sur les stocks de brut, jeudi au lieu de mercredi

New York (awp/afp) - Les prix du pétrole ont un peu baissé mardi après un discours de Donald Trump à New York au cours duquel le président américain est resté évasif sur l'imminence d'un accord commercial entre Washington et Pékin.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier s'est établi à 62,06 dollars à Londres, en baisse de 12 cents ou 0,2% par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de WTI pour décembre a cédé 6 cents ou 0,2% à 56,80 dollars.

Devant le Club économique de New York, Donald Trump a vanté la bonne santé de l'économie américaine tout en défendant l'imposition de droits de douane punitifs contre la Chine.

Il a affirmé que l'on était "proche" d'un accord commercial partiel avec Pékin avant de tempérer son optimisme en soulignant qu'il ne signera un texte que s'il est "acceptable pour les Américains".

Les acteurs du marché ont par ailleurs continué de guetter toute nouvelle déclaration des pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), qui doit tenir sa prochaine réunion début décembre à Vienne avec ses partenaires.

"Pour l'instant, le plus vraisemblable est que l'Opep maintienne la réduction de sa production au même niveau, les membres de l'organisation ayant laissé entendre que la mise en place de baisses plus importantes était improbable", note Christin Redmond de Scheider Electric.

L'Opep et ses partenaires sont engagés depuis 2016 dans une réduction volontaire de leur production afin de soutenir les cours.

Les cours de l'or noir étaient orientés à la hausse en début de séance grâce notamment à des informations sur les stocks américains.

"Les prix de pétrole sont orientés à la hausse mardi matin après la publication de chiffres de (la société américaine) Genscape faisant état d'une baisse de 1,2 million de barils la semaine dernière dans les réserves à Cushing," avait alors constaté Al Stanton, de RBC.

Les stocks de Cushing, dans l'Oklahoma, sont scrutés par les investisseurs, car ils servent de référence au pétrole new-yorkais.

La publication par l'Agence américaine d'informations sur l'énergie (EIA) des données sur les réserves de brut américaines aura lieu jeudi au lieu de mercredi, en raison du lundi férié aux Etats-Unis.

