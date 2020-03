Le pétrole en petite hausse au lendemain d'une lourde chute

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient en légère hausse mardi au lendemain d'une lourde chute, dans un contexte où offre croissante et demande en berne sous l'effet des mesures pour contrer la pandémie de coronavirus exercent une pression forte sur les prix.

Vers 10H25 GMT (11H25 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 30,10 dollars à Londres, en hausse de 0,17% par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de WTI pour avril gagnait 1,88%, à 29,24 dollars.

La veille, le Brent et le WTI se sont respectivement effondrés de 11% et 9,5%, alors que la panique générale s'était emparée des marchés. Depuis le début de l'année, les prix ont été divisés par deux.

"Si les prix du pétrole se redressaient quelque peu ce matin, cela ne change pas grand chose après l'effondrement d'hier", a estimé Carsten Fritsch, de Commerzbank.

La combinaison d'une "augmentation massive" de l'offre des membres de l'Opep et d'un "effondrement complet" de la demande crée sur le marché "les conditions qui sont les plus baissières que l'on puisse imaginer", a de son côté expliqué Neil Wilson, de Markets.com.

Ryad et Moscou se sont engagés dans une guerre des prix après l'échec de leurs négociations début mars à Vienne à l'occasion du sommet de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés, qui visaient initialement à baisser, ou à au moins maintenir, le niveau de production actuel d'or noir.

"Dans le même temps, la demande diminue en raison des restrictions de plus en plus drastiques visant à lutter contre le coronavirus", a rappelé M. Fritsch.

Lundi, le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) Fatih Birol et le secrétaire général de l'Opep, Mohammed Barkindo, avaient par ailleurs exprimé leurs craintes d'impacts économiques et sociaux "majeurs" pour les pays producteurs de pétrole, en particulier les plus vulnérables, dans le contexte de la crise actuelle.

"Si les conditions de marché actuelles persistent, leurs revenus issus du pétrole et du gaz chuteront de 50% à 85% en 2020, atteignant leur plus bas niveau en plus de 20 ans", s'étaient-ils alarmés dans un rare communiqué commun.

bp/ktr/oaa